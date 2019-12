Müller, Smith und Wang: Die beliebtesten Nachnamen der Welt

Gonzalo und Gunther: Das bedeutet Krieg

In Afrika beziehen sich viele Nachnamen auf geographische Orte, haben häufig eine koloniale Vergangenheit. Viele Bewohner haben ihre Nachnamen allerdings geändert, nachdem sie die Unabhängigkeit erlangten. Auch in Südamerika ist der koloniale Geist Bestandteil vieler Namen, geht zurück auf spanische oder portugiesische Eroberer. "Gonzalez" ist der häufigste Nachname in Chile, Paraguay, Argentinien und Venezuela. Er leitet sich vom spanischen "Gonzalo" ab, der seine Bezeichnung wiederum aus dem Urgermanischen bezieht. Dort heißt Gonazlo "gunþ", was so viel wie "Krieg" oder " Konflikt" bedeutet. In der deutschen Sprache entwickelte sich gunþ im Übrigen zu Gunther.

"Da Silva" ist in Brasilien und Sri Lanka sehr beliebt. Alte Lateiner dürften hier hellhörig werden. Und tatsächlich: Da Silva bedeutet "vom Wald". Der häufigste Nachname der Welt ist im Übrigen "Lee". Er stammt vom chinesischen Hieroglyphen Lee. Mehr als 100 Millionen Menschen tragen diesen Nachnamen weltweit. Verglichen damit, ist die grobe Million an Müllers nur eine Randnotiz.