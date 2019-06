Philippinien: Wo Menschen "Austria" und "Tirol" heißen

Der Name „ Austria“ sei in der spanischen und damit auch in der philippinischen Geschichte immer ein Begriff gewesen. Die Spanier herrschten von der Mitte des 16. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auf den Inseln. „Auf den Philippinen wurden Familiennamen im ganzen Land erst im 19. Jahrhundert von der spanischen Verwaltung eingeführt. Zuvor hatten meist nur Hochgestellte einen Familiennamen, die meisten Menschen kamen mit einem Vornamen zurecht, allenfalls ergänzt durch den Ort der Herkunft“, schreibt dazu Wilhelm Donko in seinem Buch „ Österreich-Philippinen 1521 bis 1898: Bezugspunkte, Beziehungen und Begegnungen“. Donko widmet dem Thema ein ganzes Kapitel.