Adelstitel: Das „von“ im Namen gehört zur Identität

Frei erfunden

Die Familie argumentierte, dass man mit dem Adel gar nichts am Hut habe. Der Name stamme von einem Vorfahren, der das „von“ einfach dazu erfunden habe. Der Name sei dann einfach an die nächste Generation weitergegeben worden.

Bei den österreichischen Gerichten bissen sie mit dieser Argumentation auf Granit. Schließlich erweckten die drei Buchstaben den Anschein einer Adelsfamilie. „Zieht man das weiter, müssten ja auch Nachnamen wie Kaiser, Herzog oder Graf berichtigt werden“, sagt Anwalt Wolfram Proksch, der die Familie vertritt.

Doch viele Jahrzehnte war das „von“ in Österreich ohnehin kein Problem. Außerdem sollten nicht alle Familienmitglieder das „von“ verlieren. Problematisch gestaltete sich auch, dass Familienmitglieder, die in anderen Ländern lebten, sehr wohl die drei Buchstaben im Namen behalten durften – und das wiederum greift in das Recht auf Privat- und Familienleben ein, meint der EGMR.

Österreich kann das Urteil anfechten.