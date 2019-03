Adelstitel: Wenn ein „von“ zu Ärger führt

Das Ende der Monarchie

100 Jahre ist es her, dass der Name einiger Österreicher schlagartig deutlich kürzer wurde. Das Adelsaufhebungsgesetz trat 1919 nach der Auflösung der Monarchie in Kraft. Seitdem ist weder ein „von“ erlaubt, noch andere Adelsprädikate wie Erlaucht, Durchlaucht oder Hoheit. Auch Wappen verloren damals ihre Gültigkeit. Der Strafrahmen ist in diesem Fall ebenso historisch wie das Gesetz und beträgt 20.000 Kronen. In Euro umgerechnet sind das lediglich 14 Cent.