Missbrauchs-Prozess: Das große Zittern vor der Epstein-Vertrauten

Nachdem er die mit Vergünstigungen geköderten Opfer sexuell ausgebeutet hatte, so der Vorwurf, lieh Epstein die Frauen wie Ware an mächtige Dritte aus. Einer der Empfänger soll Großbritanniens Prinz Andrew gewesen sein.

In dieser Woche soll die Geschworenen-Auswahl abgeschlossen werden. Am 29. November starten die Eröffnungs-Plädoyers. Bei Verurteilung drohen der tief gefallenen Society-Dame bis zu 80 Jahre Gefängnis.

Ihre Masche laut Staatsanwaltschaft: Maxwell, der Opfer wie Teresa Helm nachsagen, sie sei eine „meisterhafte Manipulatorin menschlicher Gefühle“, hat die Mädchen, die sie auf der Straße, in Schönheitssalons oder in Einkaufszentren aufspürte, erst in ihr Vertrauen gezogen. Langen Gesprächen folgten Einladungen ins Kino, zum Essen und Einkaufen. Irgendwann kam das Körperliche ins Spiel. In vielen Fällen, wenn eine Epstein-„Massage“ im Geschlechtsakt endete, war sie laut Anklage Zuschauerin. Oder machte aktiv mit.

In den Passagierlisten der Privat-Boeing 727 Epsteins („Lolita Express“) taucht der Name Maxwell über 500 Mal auf. Sie selbst, es ist Beweisstück Nr. 52 der Anklage, führte offenbar akribisch Notizbuch über Epsteins Mädchen.

Plan der Verteidigung

Die Verteidigung versucht Maxwell dagegen als Opfer und Sündenbock darzustellen. Dass man ihr den Prozess mache, sei eine krampfhafte Ersatzhandlung, weil Epstein nicht mehr belangt werden könne, sagte ihre Verteidigerin Bobbi Sternheim.

Wer ist die Frau, deren Vorname „Gielähn“ ausgesprochen wird? Maxwell, 1961 in Frankreich geboren, wuchs im britischen Oxford auf. Das neunte Kind des Holocaust-Überlebenden und späteren Zeitungs-Zaren Robert Maxwell und der französischen Holocaust-Forscherin Elisabeth Meynard, zog nach dem von Mythen umrankten Tod ihres Vaters auf hoher See in den 90ern in die USA. In New York lernte sie den schwerreichen, damals sozial ungelenken Epstein kennen und führte ihn in die höheren gesellschaftlichen It-Kreise ein.

Aus dem anfänglichen Liebespaar wurde nach Auffassung der Ermittler eine kriminelle Vereinigung, die Dutzende Frauen in abgeschirmten Domizilen in Florida, New Mexico, London, New York und der Karibik sexuell ausnutzte.