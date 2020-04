Michael Mendl: "Ich gehörte noch nie zu einer Risikogruppe“

KURIER: Angela Merkel spricht von der schwierigsten Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Pflichten Sie der Bundeskanzlerin bei?

Michael Mendl: Ich kann den Vergleich nur seit der Friedenszeit beurteilen, denn ich bin 1944 geboren. Kriege sind immer eine Frage der Entbehrungen, von Leid, Schmerz und Tod. Ein Krieg ist etwas Selbstgemachtes. Er ist in Chefsesseln entstanden und von Menschen in die Tat umgesetzt worden. Ein Krieg ist ein Menschenwerk. Was wir jetzt haben, ist ein Naturereignis. Im Krieg und in der Nachkriegszeit sind nur ähnliche Bedingungen entstanden, wie wir sie jetzt vorfinden.

Was hat die Nachkriegszeit mit der Jetztzeit gemein?

Viele versuchten damals, einander zu helfen und positiv in die Zukunft zu schauen. Weil etwas vorbei war. Diesmal aber ist, glaube ich, nichts vorbei. Wir können auch nicht zuversichtlich in die Zukunft gucken, weil wir gar nicht wissen, was uns gerade beherrscht.

Wie beherrscht das Coronavirus Ihren Alltag, zumal Sie mit 75 dezidiert zur Risikogruppe gehören?

Das ist für mich eine Premiere. Ich gehörte in meinem ganzen Leben noch nie zu einer Risikogruppe - selbst 1968 nicht, als ich mich politisch gegen Notstandsgesetze und anderes aufgelehnt habe. Nun zähle ich zur Risikogruppe, habe keinen Mundschutz, weil er ausverkauft ist, und kann noch nicht mal guten Gewissens einkaufen gehen. Soweit sind wir schon: Dass ich mir überlege, zu welchen Zeiten ich in welches Geschäft gehe. Aber das ist das Einzige, was mich einschränkt. Ich bin auch sonst kein Mensch, der in Restaurants oder Bars geht. Ich bin hier in meiner Wohnung, meinem Reich, das ich mir selbst erschaffen habe und höre Nachrichten, informiere mich in ARD und ZDF über das Weltgeschehen.