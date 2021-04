Mexiko stellt Verbreitung von Rachepornos unter Strafe

Das künftig landesweit geltende Gesetz verbietet neben der ungenehmigten Weitergabe intimer Fotos oder Videos - auch Rachepornos genannt - auch die Förderung sexistischer Stereotype und die Verherrlichung geschlechtsspezifischer Gewalt oder Hassrede in digitalen Medien. Bestraft werden kann dies mit drei bis sechs Jahren Haft sowie einer Geldstrafe von 89.600 Peso (rund 3.700 Euro). Als strafverschärfend gilt es, wenn ein Täter eine Liebesbeziehung zum Opfer hat oder gehabt hat.

In Mexiko werden im Schnitt rund zehn Frauen am Tag umgebracht. Von den mehr als 3.700 Morden an Frauen im vergangenen Jahr wurden 967 als Femizide eingestuft - also als Morde aufgrund des weiblichen Geschlechts der Opfer.