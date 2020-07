St. Pölten: Mutmaßlicher Frauenmörder starb im Krankenhaus

Ein gebürtiger Rumäne, der am 15. Jänner 2020 seine Ehefrau in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) erstochen haben soll, hatte am vergangenen Sonntag versucht, sich das Leben zu nehmen. Tage spätger starb er nun lau einem Heute-Bericht im Krankenhaus.

KURIER-Informationen zufolge soll der 51-Jährige, der in der Justizanstalt St. Pölten auf seinen Prozess wartete, freiwillig aus dem Leben geschieden sein. Die Bluttat hatte auch deshalb für großes Aufsehen gesorgt, weil es in den Monaten zuvor immer wieder zu Morde an Frauen gekommen war.