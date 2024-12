Nach Chaosfahrt mit 19 Verletzten: Lkw-Fahrer bleibt in Psychiatrie

Das schwer verletzte Opfer ist außer Lebensgefahr

Der festgenommene Lastwagenfahrer soll bis auf Weiteres in einer Psychiatrie bleiben, hieß es am Montag. Dies habe ein Haftrichter in Hagen entschieden, teilte ein Polizeisprecher in Düsseldorf mit.

Dem 30-Jährigen wird gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Mittlerweile sei das am schwersten verletzte Opfer außer Lebensgefahr.