Nach Unfall bei Einsatzfahrt in Wien: Polizist musste Strafe zahlen

In dem aktuellen Fall legte der betroffene Beamte auch keine Rechtsmittel ein, die Strafe wurde bereits bezahlt. Vorangegangen war dem Fall ein Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) aus dem vergangenen Jahr , wonach überhaupt nicht in eine Kreuzung eingefahren werden darf, wenn von der Haltelinie aus nicht die gesamte Verkehrslage überblickt werden kann. Der KURIER berichtete zuerst darüber.

Forderung nach Schulungen

Walter Strallhofer von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG), fordert in dem Zusammenhang auch einen verstärkten Fokus auf Fortbildungen. "Wichtig wären weitere Schulungen, um eine zusätzliche ausreichende Sensibilisierung zu diesem Thema zu ermöglichen. Die Berücksichtigung des Einsatzgrundes bzw. ob wirklich grob fahrlässiges Verhalten bestand, wäre bei dem Strafausmaß unbedingt zu berücksichtigen", so Strallhofer. Zudem wäre es wichtig, dass sich der Dienstgeber in Zukunft auch an die Vereinbarung hält, geringe Strafen zu verhängen. Strallhofer könne sich auch eine Verwarnung statt einer Geldstrafe beim ersten Vergehen vorstellen.

Seitens der LPD betont man hinsichtlich der Unfallzahlen, dass pro Tag zwischen 60 und 70 Streifenkraftwägen von 14 verschiedenen Stadtpolizeikommandos unterwegs seien, zivile Fahrzeuge und die von Sondereinheiten noch gar nicht mitgezählt. Grundsätzlich gilt ein Einsatzfahrzeug erst als solches, wenn Blaulicht oder Folgetonhorn verwendet werden.

Einsatzfahrten werden problematisch, warnt der ÖAMTC

Der ÖAMTC äußerte in dem Zusammenhang auch Kritik an der Rechtslage. "In der Praxis ist die restriktive Rechtslage durchaus problematisch: insbesondere in Verbindung mit der jüngeren Rechtsprechung würde nahezu jede Einsatzfahrt ad absurdum geführt werden, da im städtischen Bereich auf Grund der schlechten Sichtverhältnisse meistens ein vorsichtiges Hineintasten in die Kreuzung notwendig ist", kritisierte M atthias Nagler, ÖAMTC-Verkehrsjurist .