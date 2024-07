Notruf bei der LPD: Hunderte Polizei-Gebäude in desolatem Zustand

Keine Klimaanlagen , zu kleine Räumlichkeiten, zu wenig Umkleide- und Einsatzmittelräume , fehlende Barrierefreiheit, Wasserleitungsprobleme oder Waffenschränke , die im Putzraum oder am Gang stehen: Die Liste an Mängeln in Polizeiinspektionen (PI) ist lang.

Laut Angaben des Innenministeriums (BMI) sind heuer „296 Projekte in Umsetzung“ , wovon sich allein 93 in Wien befinden.

Innenminister Gerhard Karner zufolge wurden in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro in den Aus-, Neu- und Umbau von Polizeiinspektionen investiert. In Niederösterreich wurden seit 2020 etwa 32 Einrichtungen der Polizei modernisiert, in Oberösterreich waren es 23, in der Steiermark 29 und im Burgenland 22.

Kritik an dem Zustand der Dienststellen kommt bereits seit Jahren von der Gewerkschaft. „Mehr als zwei Drittel der Polizeiinspektionen in Wien sind zu klein und entsprechen nicht mehr dem Konzept einer modernen Polizei. In einer Dienststelle in Ottakring gab es zum Beispiel einen Legionellenbefall: Da ist ein Kollege erkrankt, weil die Leitungen nicht richtig durchgespült wurden“, sagte Walter Strallhofer, sozialdemokratischer Polizeigewerkschafter (FSG).

© Polizei aktuell/ FSG Auch Ruhe- und Umkleideräume in vielen PIs sind häufig sehr klein.

Waffenschränke am Gang Der Gewerkschafter verweist auch darauf, dass in einigen Dienststellen die Waffenschränke notgedrungen in Putzkammerln oder im Gang stehen – und damit wichtige Fluchtwege versperren. Ein weiteres Manko sei, dass die Polizeiinspektionen am Wochenende nicht gereinigt werden.

© Polizei aktuell/ FSG In einer PI im 15. Bezirk befinden sich die Waffenschränke am Gang.

Ein Kritikpunkt betrifft zudem die Klimatisierung der Polizeiinspektionen. „Worauf wir den Dienstgeber auch immer wieder hinweisen, ist die Ausstattung der Dienststellen mit Klimaanlagen. Dies sollte Standard sein bzw. werden“, ergänzte Polizeigewerkschafter Franz Brauchart (FCG). Einige Bauprojekte seien in den vergangenen fünf Jahren aber bereits umgesetzt worden. „Vier Polizeiinspektionen wurden neu eröffnet und zahlreiche Polizeiinspektionen, insgesamt 29, optisch saniert bzw. neu gestaltet“, betonte Brauchart.