Polizei, Rettung und Feuerwehr haben im Einsatz immer Vorrang, auch wenn eine Ampel Rot zeigt - so lernt es jeder Fahrschüler. Doch das ist offensichtlich falsch. Ein neues OGH-Urteil schränkt die Rotfahrten jetzt erheblich ein. Nun gehen die Wogen hoch: Der ÖAMTC sieht Einsatzfahrten generell in Gefahr und die Wiener Polizei will bereits drakonische Strafen von ihren Beamten einheben.