Betrunkener Offizier hatte Unfall mit Heeresauto: Fall gibt Rätsel auf

Damit noch nicht genug, drohen nun auch disziplinäre Konsequenzen beim Bundesheer. Nämlich dann, wenn der Offizier es verabsäumt hat, den Unfall mit dem Heeresfahrzeug an seiner Dienststelle bzw. einem Vorgesetzten zu melden.

Rätselraten an der Akademie und im Ministerium

Auf Anfrage des KURIER wusste man weder im Verteidigungsministerium noch an der Theresianischen Militärakademie etwas von dem Alkounfall. Erst nach einer internen Recherche bestätigt Heeressprecher Michael Bauer, dass es "einen Vorfall mit einem Angehörigen des Bundesheeres gegeben hat“.

Mehr konnte man aus Mangel an Informationen am Freitag noch nicht dazu sagen. Es hätte jedenfalls zeitnahe, zumindest am darauf folgenden Tag, eine Meldung an den Vorgesetzten ergehen müssen. Intern wird der Fall derzeit geprüft, ob diese Meldung so erfolgt ist.