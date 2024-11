Schwerer Unfall mit drei Verletzten: 81-jähriger Pinzgauer krachte in Lkw

Drei verletzte Personen forderte ein schwerer Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Maishofen im Pinzgau.

Ein 81-jähriger Pinzgauer war mit seinem Pkw auf der B 311 von Zell am See kommend in Richtung Saalfelden aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte er gegen einen entgegenkommenden Lkw. Dessen Lenker, ein 48-jähriger Pinzgauer, stieß nach dem Crash in weiterer Folge gegen einen entgegenkommenden Pkw. Diese Auto wurde von einem 38-jährigen Iraner gelenkt.

Drei Verletzte mussten ins Spital

Im Unfallwrack des Pensionisten war eine Person eingeklemmt worden. Sie musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Maishofen und Zell am See gerettet werden. Der 81-Jährige, seine 79-jährige Beifahrerin und der 38-jährige Iraner mussten von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Zell am See gebracht werden. Ein Alkotest mit dem 81-Jährigen war laut Polizei nicht möglich, die Tests mit den beiden anderen beteiligten Lenkern verliefen negativ.