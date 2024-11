OÖ: Chauffeur übersah Fußgängerin, 81-Jährige von ganzem Lkw-Zug überrollt

Zu einem besonders tragischen Unglück ist es Freitagmittag nahe dem Shoppingcenter Haid im Bezirk Linz-Land gekommen. Der Lenker eines Sattelzugs hatte eine 81-jährige Fußgängerin übersehen . die Frau konnte nicht mehr ausweichen, wurde überrollt und erlitt tödliche Verletzungen.

Der 54-jährige Chauffeur aus dem Bezirk Rohrbach war mit dem Lkw in Haid auf der Wiener Straße von Neuhofen kommend in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt A1 unterwegs. Zur selben Zeit ging eine 81-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land zu Fuß auf der Ritzlhofstraße von Kremsdorf kommend in Richtung EKZ Haid Center. Bei der Kreuzung Wiener Straße mit der Ritzlhofstraße verringerte der 54-Jährige die Geschwindigkeit, blieb jedoch bei der dortigen „STOP“-Tafel nicht stehen. Im selben Moment querte die Frau die Wiener Straße, bemerkte, dass der Laster nicht stehen blieb und versuchte noch, auszuweichen. Der 54-Jährige hat die Pensionistin voll übersehen. Der Laster erfasste die Frau frontal und stieß sie um. Dann überrollte der gesamten Lkw-Zug das hilflose Opfer.