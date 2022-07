„Last orders“ – viele britische Pubs sperren zu

Der Branchenverband British Beer and Pub Association (BBPA) klagt hier unter anderem über die britischen Biersteuern, die dritthöchsten in Europa, explodierende Kosten für Waren und Energie sowie Personalmangel, was manche Betreiber dazu zwingt, tiefer in die Tasche zu greifen.

Dicht gemachte Pubs werden laut Altus oft lieber in Wohnungen oder Büros umgewandelt. Denn nur etwa 37 Prozent aller Gastro-Betriebe sind profitabel, betont der Verband und fordert neue staatliche Unterstützung, wie sie es in der Pandemie zeitlich begrenzt etwa in Form niedrigerer Mehrwertsteuersätze und eingefrorener Immobiliensteuern gab.

„Wir haben gerade die härtesten zwei Jahre seit Menschengedenken überstanden und stehen nun vor der Herausforderung extrem steigender Kosten“, meinte BBPA-Chefin Emma McClarkin. „Erleichterungen sind von zentraler Bedeutung, oder wir riskieren, noch mehr Pubs zu verlieren. Wenn Pubs gezwungen werden zu schließen, bedeutet dies einen enormen Verlust für die lokale Gemeinschaft.“