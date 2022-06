Mitten in der Krise: Bosnische Politiker zahlen sich selbst mehr Gehalt

Umstrittenes Gesetz

Die in Bosnien und Herzegowina geltenden gesetzlichen Bestimmungen verhindern ausdrücklich, dass die Gehälter gewählter Amtsträger während ihrer Amtszeit gekürzt werden. Die Versuche, solche gesetzlichen Bestimmungen im Parlament zu ändern, haben die notwendige Unterstützung bislang nicht erhalten. Das Repräsentantenhaus hat am Donnerstag entsprechende Vorschläge der Opposition abermals abgelehnt.



Der Obmann der bosniakischen Partei SDA, Bakir Izetbegović, warf den Abgeordneten der Opposition Wahlkampfpolitik vor und kündigte vor Journalisten an, dass seine Partei versuchen werde, das umstrittene Gesetz im regulären Verfahren zu ändern. "Wir werden dem Vorschlag der Dringlichkeitssitzung (im Repräsentantenhaus, Anm.) über die umstrittenen Gehälter Folge leisten. Dann werden wir sehen, wer wirklich für die Senkung der hohen Gehälter ist", kündigte Izetbegović an.