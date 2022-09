Krokodil in Schule verprügelt und in Klassenzimmer eingesperrt

Die Schulkinder im indischen Dorf Qasimpur wollten am Dienstag wie immer den Unterricht besuchen – und stießen auf ein Krokodil, das unter bisher ungeklärten Umständen am Schulgelände herumstrich. Panik breitete sich aus, die Kinder schlugen Alarm – die Dorfbewohner eilten herbei, verprügelten das Reptil mit Stöcken und sperrten es in einem Klassenzimmer ein, bis Beamte des Bezirks und der staatlichen Forstbehörde eintrafen und es einfingen. Später wurde das Krokodil im Fluss Ganga ausgesetzt.

Nach Angaben der Schulangestellten wurden mehrere Krokodile im Dorfteich gesichtet, und die Dorfbewohner haben mehrmals die örtlichen Behörden darauf aufmerksam gemacht, jedoch vergeblich.

Den Einheimischen zufolge ist es dem Krokodil höchstwahrscheinlich gelungen, während der jüngsten Überschwemmungen aus Bächen in den Dorfteich zu gelangen und in die Schule einzudringen.