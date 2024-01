Klimaproteste in Deutschland: Es hat sich ausgeklebt

Nach gut zwei Jahren Straßenblockaden mit festgeklebten Aktivisten will die Klimaschützer-Gruppe "Letzte Generation" in Deutschland damit aufhören. "Unignorierbar" werde der Protest aber bleiben: "Ab März werden wir zu ungehorsamen Versammlungen im ganzen Land aufrufen. Statt uns in Kleingruppen aufzuteilen und Straßenblockaden zu machen, werden wir gemeinsam mit vielen Menschen ungehorsame Versammlungen machen", teilte die Gruppe am Montag in Berlin mit.

