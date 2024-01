Protest im Louvre: Klimaaktivisten bewerfen Mona Lisa mit Suppe

"Was ist wichtiger? Kunst oder das Recht auf gesunde und nachhaltige Lebensmittel?"

Zu der Aktion bekannte sich eine Aktivistengruppe, die nach eigenen Angaben mit einer "Kampagne des zivilen Widerstands in Frankreich einen radikalen Wandel der Gesellschaft in klimatischer und sozialer Hinsicht anstoßen will". "Was ist wichtiger? Kunst oder das Recht auf gesunde und nachhaltige Lebensmittel?", fragten die beiden Aktivistinnen vor dem GemĂ€lde stehend. "Euer Agrarsystem ist krank. Unsere Bauern sterben bei der Arbeit." In Frankreich protestieren Bauern seit Tagen gegen bĂŒrokratische Auflagen und eine als zu niedrig empfundene Entlohnung.