Neue Taktik: "Letzte Generation" blockiert wieder Kreuzungen in Wien

Erst zu Beginn der Woche sorgte die "Letzte Generation" f├╝r Verkehrsbehinderungen und Staus mit Protesten in Wien. Dabei wurden einige der Demonstranten auch von Autofahrern angegriffen. Der KURIER berichtete:

Ôץ Klima-Proteste: Autofahrer attackieren Aktivisten, Feuerwehr mit schwerem Ger├Ąt

├ťber 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer legten auch am Dienstag im Fr├╝hverkehr Stra├čen und Kreuzungen Wiens in kleinen Gruppen wiederholt f├╝r kurze Zeit still. Unter anderem protestierten die Menschen auf der Reichsbr├╝cke Kreuzung Lassallestra├če Vorgartenstra├če und bei der Genochplatz Erzherzog-Karl Stra├če. Weitere Gruppen waren am Matzleinsdorferplatz und bei der Westeinfahrt Wientalstra├če.