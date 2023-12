Klimaaktivisten besprühten Christbäume in mehreren Städten mit Farbe

In Berlin, Oldenburg, Kiel, Leipzig, Rostock, Nürnberg und München wurden öffentlich aufgestellte Christbäume am Mittwoch von Aktivisten der "Letzten Generation" mit oranger Farbe besprüht. In Berlin traf es unter anderem auch jenen Baum am Einkaufszentrum Mall of Berlin, unweit des Deutschen Bundesrats. Hier verteilten die Demonstranten die Farbe aus Feuerlöschern und ließen sich dabei filmen und fotografieren.