Kletterhalle, Skatepark, Nachtclub: Der Ausverkauf der Kirchen

Die Situation ist in ganz Europa ähnlich: Seit Jahren nehmen die Kirchenaustritte zu, die Zahlen der Menschen ohne Konfessio n und jener islamischen Glaubens steigen. Das macht viele Gotteshäuser – katholisch wie protestantisch – überflüssig, die Kirchen müssen sich von den Gebäuden aufgrund hoher Kosten trennen. Besonders die Niederlande sind mit der Umwidmung von Sakralbauten erfahren. Jede fünfte Kirche wird nicht mehr für ihren ursprünglichen Zweck genutzt, eingezogen sind Fitnessclubs , Buchhandlungen und Restaurants .

Auch in Deutschland ist die Nutzung vielseitig, in den kommenden Jahren werden rund 40.000 Immobilien aufgegeben werden müssen. Nicht einmal jeder zweite Deutsche gehört mittlerweile der katholischen oder evangelischen Kirche an.

Auch in Österreich wechseln Kirchen den Besitzer

In Österreich sind es häufig Filial- oder Ordenskirchen, die neue Besitzer finden. Auch wenn die Abgabe von Kirchen an Privatpersonen ein ausgesprochen seltener Vorgang ist, kommt ein Besitzerwechsel doch hin und wieder vor. Die Diözese trennte sich etwa von der berühmten Stiegenkirche im Grazer Zentrum. Eine Familie, die anonym bleiben will, kaufte das Gotteshaus aus dem 14. Jahrhundert. Zu den Kosten der Übergabe wollte sich der neue Eigentümer nicht äußern. Fest steht nur, dass das Gebäude weiterhin als Kirche zur Verfügung stehen wird.