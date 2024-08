Warum den Kirchen die Schäfchen immer schneller abhanden kommen

Ein ähnlicher Befund lässt sich für Österreich erstellen. Auch hierzulande ist der Islam auf dem Vormarsch . Mit 745.000 Gläubigen stellt die Glaubensrichtung 8,3 Prozent der Bevölkerung . In der Bundeshauptstadt Wien ist schon jeder Zehnte muslimischen Glaubens, in Volksschulen jedes dritte Kind.

Laut Schätzungen sind es bereits rund 5,5 Millionen Muslime, was in etwa 6,4 Prozent der Bevölkerung entspricht – nach den Katholiken und Protestanten die drittgrößte Religionsgruppe.

Auch die Gruppe der Konfessionslosen schwillt rasch an: Waren es 1981 nur sechs Prozent, wies die Statistik 40 Jahre später schon 22,4 Prozent Österreicher und Österreicherinnen „ohne Bekenntnis“ aus – in Prozenten fast eine Vervierfachung .

„Mehr und mehr Menschen halten Religion, Kirche und Glauben in ihrem Leben nicht mehr für wichtig “, sagte der deutsche Religionssoziologe Detlef Pollack in einem Interview mit der "Kölnischen Rundschau".

Beispiel Niederlande: In diesem lange Zeit protestantisch geprägten EU-Land gehören nur noch 13 Prozent einer evangelischen Kirche an. 1990 waren es in etwa noch doppelt so viele. Die Zahl der Muslime schnellte im selben Zeitraum von de facto null auf sechs Prozent in die Höhe, die der Konfessionslosen von 38 auf 58 Prozent.