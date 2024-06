Wien: Fast doppelt so viele muslimische wie katholische Volksschüler

Dies ergab eine neue Erhebung an Wiener öffentlichen Volksschulen, die der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) am Dienstag präsentierte.

26 Prozent der Wiener Kinder werden heute " ohne Bekenntnis " in die Volksschulen eingeschrieben, 13 Prozent sind orthodox und zwei Prozent evangelisch .

Der Anteil der Muslimen und Musliminnen in den Mittel-, Sonder- und polytechnischen Schulen dürfte laut Schätzungen (valide Zahlen fehlen) noch etwas höher sein.

Angesichts der zunehmenden Konflikte in Österreichs Schulen wiederholt Wiederkehr aber seine Forderung in Richtung Bildungsministerium : "Wir brauchen dringend ein österreichweit verpflichtendes Fach zur Demokratiebildung ." Religionsunterricht soll es weiterhin geben, "allerdings nur mehr auf freiwilliger Basis".

Soziologe und Politikberater Kenan Güngör ortet mehrere neue Phänomene an den hiesigen Schulen, nicht nur in Wien.

In vielen Schulen wäre die Lage "eigentlich relativ ruhig". Doch sei gleichzeitig zu beobachten, dass "ganz bestimmte von radikaleren Kräften forcierte Abwertungshaltungen Kinder, die weniger religiös sind, unter Druck bringen."

Argumentative Unterstützung erhält der Neos-Politiker vom Soziologen und Politikberater Kenan Güngör . Der ortet mehrere neue Phänomene an den hiesigen Schulen, nicht nur in Wien: "Es gibt eine stärkere Zuwanderung aus dem arabisch-islamischen Raum, wo man insgesamt religiöser ist."

Ein durchaus explosives Gemisch, wie der Soziologe befindet. Denn gleichzeitig sei zuletzt die Muslimenfeindlichkeit gesamtgesellschaftlich weiter gestiegen und strahle auch auf die Schule aus.

Neu: der "reaktive Stolz"

Neu sei auch das Phänomen des "reaktiven Stolzes, also, dass Kinder heute betonen, dass sie Christen sind. Das haben wir in der Form vor 15 Jahren so noch nicht gesehen."

Die Bestrebungen zum Demokratieunterricht unterstützt Kenan Güngör: "Wir müssen die Religion in den jeweils historischen Kontext für die Kinder stellen." Sonst hätten Extremisten allzu leichtes Spiel. Die Anstrengung der Politik bewertet er als "nicht ausreichend. Denn diese Herausforderungen werden nicht weniger werden."