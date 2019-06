Boeing: Keine Umbenennung der 737-MAX, aber gefälschte Protokolle

In Sachen Boeing-737-MAX wurde er vor wenigen Tagen bekannt, dass es neuerlich Probleme mit derm Stabilitätsprogramm MCAS gibt. Noch immer ist unklar, wann die Maschine wieder zu einem Zertifizierungsflug vor den Luftfahrtbehörden antreten kann. Wann die Maschine wieder in die Luft kommt ist weiter unklar. Außerdem wurde nun durch einen Bloomberg-Bericht bekannt, dass offenbar die Entwickling teilweise an indische Firmen ausgelagert, deren Mitarbeiter neun Dollar die Stunde verdient haben sollen.

"Kein Grund"

Inzwischen meldete sich Boeing-Chef Dennis Muilenberg beim "Aspen Ideas Festival" zu Wort in der Frage einer Umbenennung der MAX-Maschinen. US-Präsident Donald Trump und Luftfahrtexperten haben dies Boeing geraten, die Billigfluglinie Ryanair nennt ihn in Katalogen bereits "Gamechanger". Muilenberg hingegen spricht sich dagegen aus: "Ich sehe keinen Grund dafür. Wir fokussieren uns nicht auf Branding und Marketing, sondern auf Sicherheit." Er kündigte an, dass die MAX zu einem der sichersten Flugzeuge der Welt werden soll.