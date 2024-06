Kaiser trifft König: Charles empfängt Japans Naruhito in London

Der 64-Jährige Naruhito war mit Kaisergattin Masako bereits am vergangenen Samstag in Großbritannien gelandet, am Wochenende und am Montag gab es private Termine, ehe der Reigen der protokollarischen Events anhob. Dazu zählt am Donnerstag auch eine Kranzniederlegung am Grab der verstorbenen Queen Elizabeth II. in Schloss Windsor.

Das, so heißt es, ist dem Tenno persönlich sehr wichtig.