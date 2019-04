Japan: Das älteste Kaiserhaus der Welt

Wie groß Hirohitos Mitschuld an Kriegsverbrechen war – darunter der Einsatz chemischer Waffen und der Befehl zu Gräueltaten an der chinesischen Zivilbevölkerung – ließ sich nie nachweisen, da Japans Generalität Unterlagen, die den Tenno betrafen, vernichtete. Sicher gewusst hat der Kaiser vom Angriff japanischer Truppen auf Pearl Harbor, der den Eintritt der USA in den Krieg zur Folge hatte.

Da Japan nach der militärischen Niederlage lange nicht zur bedingungslosen Kapitulation bereit war, erfolgten Amerikas Atomangriffe auf Hiroshima und Nagasaki, die 230.000 Tote und zahllose Verwundete forderten.

Dass Hirohito, dessen Regentschaft ausgerechnet unter der Devise „Weg des Friedens“ stand, 1946 nicht vor das Tokioter Kriegsverbrechertribunal gestellt wurde – bei dem ihm die Todesstrafe droht e – verdankte er dem US-Oberbefehlshaber in Japan, General Douglas MacArthur, der den Kaiser als bloße Marionette der Militärs sah. Auch Historiker schwanken in ihrer Bewertung des Tennos zwischen „gottgleichem Kaiser“ und Kriegsverbrecher.

Nach dem Krieg erhielt Japan eine parlamentarische Verfassung, und Kaiser Hirohito zeigte sich fortschrittlich. Er hob das System der kaiserlichen Konkubinen auf und unterstützte den unvergleichlichen Wirtschaftsaufschwung seines Landes.

Heute ist Japan eine der modernsten Industrienationen der Welt und mit 126 Millionen Einwohnern eine globale Supermacht. Noch-Tenno Akihito ist vielen Japanern heilig, auch wenn das Kaisertum mehr der Folklore und dem Tourismus dient, als politische Macht auszuüben. Aber das kennen wir ja auch von anderen Monarchien.georg.markus