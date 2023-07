Schülerin begrapscht: Gericht spricht Hausmeister frei, weil Vorfall "nur" Sekunden dauerte

Die Aufnahme dauert zehn Sekunden. Ungefähr so lange dürfte ein Grapsch-Vorfall in einem Gymnasium in Rom im Frühling 2022 gedauert haben. Eine 17-jährige Schülerin ging mit einer Freundin eine Treppe zum Unterricht hoch, als sie von hinten plötzlich eine Hand in ihrer Hose spürte. Der Hausmeister berührte ihren Po und griff nach ihrer Unterwäsche. Als sie sich umdrehte, sagte er: „Du weißt doch, dass das ein Scherz war."

