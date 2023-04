Im Zweiten Weltkrieg versenktes Gefangenen-Transportschiff gefunden

Kriegsgefangenen-Transport

Das Schiff war am 1. Juli 1942 von Torpedos des U-Boots "USS Sturgeon" getroffen worden - und seitdem verschollen. An Bord waren rund 1.060 Kriegsgefangene und Zivilisten im Alter von 15 bis 60 Jahren, die einige Monate zuvor beim Fall der Stadt Rabaul in Papua-Neuguinea von Japanern gefangen genommen worden waren. Rund 980 Australier kamen bei der Katastrophe ums Leben - damit gilt sie als schlimmste in der Geschichte der australischen Seefahrt. Unter den Opfern waren Menschen aus 14 weiteren Nationen. Die Besatzung des U-Boots wusste den Angaben zufolge nicht, dass an Bord Kriegsgefangene und Zivilsten waren.