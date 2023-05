"Hungersekte" in Kenia: Mehr als 200 Tote gefunden

Am 13. April erhalten die Behörden in Malindi, einer Stadt in Kenia, mit rund 120.000 Einwohnern an der Küste des Indischen Ozeans gelegen, einen Hinweis: Anhänger eines örtlichen Pastors würden sich in einem Waldgebiet zu Tode hungern, in der Hoffnung, "Jesus zu treffen".

Am Tag darauf findet die Polizei 15 hungernde Menschen in einer abgelegenen Siedlung in dem Wald: sechs von ihnen in einem kritischen Zustand, vier Menschen sterben bei den Rettungsmaßnahmen.

➤ Mehr dazu: Mindestens 95 Tote durch Sektenkult in Kenia