"Sektenähnlich": Anastasia-Bewegung fasst im Burgenland Fuß

Die Bewegung beruft sich auf die Romane des russischen Unternehmers und Schriftstellers Wladimir Megre, wobei im Mittelpunkt die fiktive Protagonistin „Anastasia“ steht, eine Einsiedlerin mit übernatürlichen Kräften.

In den Büchern wird dazu aufgerufen, autarke „Familienlandsitze“ als Anwesen zu gründen, um der sogenannten „technokratischen Welt“ zu entkommen, die laut den Schriften von „dunklen Mächten“ beherrscht werde. Dem sind vor allem in Deutschland in den vergangenen Jahren einige Gruppen gefolgt.