Esoterik, Verschwörungstheorien, Staatsverweigerer: Anfragen gestiegen

Viele Medienanfragen zum Thema Staatsverweigerer

Die Bundesstelle für Sektenfragen hatte aber nicht nur mit Anfragen von Betroffenen und Angehörigen zu tun. Auch Medienanfragen gingen immer wieder ein. Interessant dabei: Die meisten betrafen die sogenannten Staatsverweigerer. Dieser Bereich, Angebote aus der Esoterikszene und weltanschaulich bzw. ideologisch begründeter häuslicher Unterricht waren die Hauptthemen der mehr als 80 Medienanfragen an die Bundesstelle.

Im Bereich der Staatsverweigerer richtete sich der Fokus 2018 besonders auf den "Staatenbund Österreich". Der Prozesses in Graz gegen 14 Mitglieder rückte dieses Phänomen in den Mittelpunkt. Neben den Motiven der Anhänger dieser Bewegung bestand großes Interesse an gesamtgesellschaftlichen Ursachen und Auswirkungen.