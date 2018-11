Konfliktstoff Freilerner: Nie mehr Schule

Von Prüfungen allgemein hält Terzic-Auer wenig. „Selbstbestimmte Bildung sollte ein Recht sein“, sagt sie. Und da sei es auch kein Problem, wenn – wie in einem aktuellen Fall – ein 13-jähriger Wiener in Mathe einen Nachholbedarf von vier Jahren Stoff hat und nur sehr langsam in Druckbuchstaben schreiben kann. In Englisch beherrscht er nur ein paar Wörter. „Konkret dieser Bub hat so viele andere Stärken. Und wenn ihn Mathematik interessiert oder er es braucht, wird er sich dieses Wissen auch selbstständig aneignen.“

Auch wenn der Oberste Gerichtshof (OGH) durchaus bemerkenswerte Begabungen des Burschen feststellte – er baute sogar einen Roboter – die Obsorge in Bildungsfragen wurde dem Jugendamt übertragen. Der Bub sollte in eine Neue Mittelschule kommen. Nicht unproblematisch für einen 13-Jährigen, der das noch nie erlebt hat. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen.

Rund 250 Familien befinden sich im Netzwerk der Freilerner. „Es sind auch viele Pädagogen unter den Eltern“, sagt Terzic-Auer. Sie kann die Bedenken nicht verstehen. „Sie müssen diese Kinder einmal erleben. Die sind nicht gedeichselt, haben nicht dieses Konkurrenz-Denken, sind hochsensibel und weitaus sozialer als andere Kinder in ihrem Alter.“