Warum Schule so wichtig für das Sozialverhalten ist

"Ich bin sehr dafür, dass Kinder in ein soziales Gefüge wie eine Schulklasse eingeführt werden. Meine Sorge beim häuslichen Unterricht ist, dass diese Kinder dann in einem noch engeren Ghetto aufwachsen als das schon bei Schulen der Fall ist", sagt die Schulentwicklerin Christa Koenne eingangs. Koenne ist Bildungsexpertin am Institut für Unterricht- und Schulentwicklung der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt und Leiterin der Senior Academy an der Donau-Universität Krems. 18 Jahre lang war sie als AHS-Direktorin tätig. Sie leitete auch die Pisa-Science-Gruppe Österreich.

Schule sei sehr wichtig für das soziale Zusammenleben der Menschen, betont sie. " Schule ist friedensstiftend, das ist ihr Ziel. Wenn es darum geht, zu erlernen, wie man miteinander umgeht, andere Kulturen, Andersdenken und Verschiedenheiten zu erleben, brauchen wir die Schule. Je kleiner eine Gruppe ist, umso weniger Chance haben die Kinder, Fremdheit zu erfahren. Meine größte Sorge ist also, dass diese Kinder, die von der Schule abgemeldet werden, sehr stark in ihrem engen Soziotop bleiben." Der Besuch einer Schule sei also sehr wichtig für das Sozialverhalten eines Kindes.

Widerstand und Leitung

"Wenn Eltern ihre Kinder nicht in die reguläre Schule geben, weil sie das System für falsch halten, weil sie die Gesellschaft, in die sie hineinwachsen nicht gut finden, erzeugen sie Widerstand. Widerstand gegen die Gemeinschaft, in der wir leben. Das ist höchstproblematisch, das zu unterstützen", sagt Koenne weiter. "Verstehen Sie mich nicht falsch, die Unzufriedenheit mit dem teilweisen schlechten Umgang mit den Kindern in unseren Schulen trage ich mit. Ich bin nicht der Meinung, dass unser Schulsystem optimal ist, das ist wahrlich nicht meine Position. Aber es hat sich viel verändert und das wird es noch."

Die große Veränderung, die wir brauchen, liege bei der Sekundarstufe 1. Dort sieht Koenne unsere größte Schwachstelle im Bildungssystem. " Schulen müssen besser werden. Ich finde aber dennoch nicht, dass wir Kinder herausnehmen sollten", meint Koenne.

Man könne das native Lernen als ein Element in die Lernerfahrung einführen, aber sich an einen Lehrplan zu halten, sich einer Vorgabe quasi "auszuliefern", hält Koenne für ganz wesentlich. "Wir erziehen die Kinder damit zu Führerpersönlichkeiten, wir sollen sie dazu erziehen, damit sie fähig sind, geführt zu werden. Sich einer Leitung anschließen können und nicht nur protestieren, wenn ein Anspruch an sie von außen kommt. Eigenverantwortlichkeit ist auch sehr wichtig. Sonst sehen wir nur Aufmüpfigkeit und Widerstand. Folgsamkeit muss aber auch sein. Dieser Balanceakt ist Aufgabe der Schule."

Die Schule solle also quasi sagen: „Das ist relevant, daher konfrontiere ich euch damit. Nicht alles muss hinterfragt werden.“ Reinen Laissez-fair Stil hält Koenne für sehr problematisch. "Das einzige, was wirklich wirksam ist: Erfolgserlebnisse für die Lernenden organisieren als Lehrer. Nur der Erfolg ist ein Motivator. Mit Strafen und schlechten Noten motivieren wir die Kinder nicht. Neugierig wird man durch Gutes."