In aller Unschuld

Lev Tahor genießt in der Welt kein gutes Ansehen, wird von anderen jüdischen Gemeinden als extrem und radikal angesehen. Die israelische Tageszeitung Haaretz bezeichnet die kleine Gemeinde als "jüdische Taliban" oder "Taliban-Sekte". Gegründet wurde Lev Tahor (bedeutet übersetzt aus dem Hebräischen "reines Herz") 1988 von einem jungen Rabbi namens Shlomo Helbrans. In aller Unschuld, so verheißt es der Name dieser ultra-orthodoxen jüdischen Sekte, sollen die Mitglieder ein gottgefälliges Leben führen.

"Doch wo immer sie auftauchten in den vergangenen drei Jahrzehnten, folgten schnell schwere Vorwürfe von der Gehirnwäsche über Kindesmisshandlung bis hin zur Entführung", heißt es in einer Reportage der Süddeutschen Zeitung, die im Oktober vergangenen Jahres erschienen ist. Die ursprünglich aus Israel stammende Gruppierung mit geschätzt 250 Mitgliedern wechselte deshalb oft ihre Stützpunkte, zog von den USA nach Kanada nach Guatemala. Zuletzt plante sie laut der Süddeutschen einen Umzug in den Iran. Geworden ist es am Ende doch Bosnien und Herzegowina. Es stellt sich nun die Frage, für wie lange?