Hunderttausende Menschen werden zu Cyberkriminalität gezwungen

Kriminelle Banden zwingen nach einem UN-Bericht hunderttausende Menschen in Südostasien zu Cyberkriminalität. Allein in Myanmar dürften mindestens 120.000 Menschen betroffen sein, in Kambodscha 100.000, und in Ländern wie Thailand, Laos und auf den Philippinen gebe es jeweils weitere zehntausende Opfer, berichtete das UN-Menschenrechtsbüro am Dienstag in Genf. Manche würden von Schleppern in andere Länder gebracht.

