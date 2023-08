Hunderte Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen Brände in Griechenland

In Griechenland haben hunderte Feuerwehrleute am Sonntag den neunten Tag in Folge gegen die im Land lodernden Waldbrände gekämpft. Das schlimmste Feuer verwüstete nach Angaben der Feuerwehr weiterhin die nördliche Region Evros, nahe der Hafenstadt Alexandroupoli und der Grenze zur Türkei. Die Bewohner der Gebiete Lefkimmi in Evros und Kassitera in der Nachbarregion Rhodopes wurden am Sonntag vom Zivilschutz zur Evakuierung aufgefordert.