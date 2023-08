Vermutlich 18 Migranten bei Waldbrand in Griechenland getötet

Bereits am Dienstagvormittag war eine Leiche gefunden worden

Der Fund der Leichen in der Nähe der Ortschaft Avas (auch: Avantas) bestätigte eine entsprechende Befürchtung der Feuerwehr, denn bereits am Dienstagvormittag war die Leiche eines mutmaßlichen Migranten gefunden worden. Der Mann sei vermutlich an einer Rauchvergiftung gestorben, hieß es. In der Gegend gibt es seit Tagen Waldbrände.

