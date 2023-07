Waldbrände: Touristen fliehen in Italien vom Strand, Entspannung in Griechenland

Sizilien: Flammen lodern auf den Hügeln

Seit Ende vergangener Woche ist Italien mit schweren Bränden konfrontiert, die mindestens drei Menschen das Leben kosteten.

Vor allem im Norden in der Provinz Palermo rund um die Hauptstadt Siziliens lodern die Flammen auf den umliegenden Hügeln. Die Lage sei jedoch nicht mehr so kritisch wie in den vergangenen Tagen, da der starke und heiße Wind nachgelassen habe, hieß es von der Feuerwehr.

In den anderen Teilen Siziliens, etwa rund um Catania im Osten, hat sich die Lage entspannt.