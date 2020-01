Australiens Albtraum: "Koalas leiden besonders"

Die Feuerkatastrophe in Australien alarmiert mittlerweile die ganze Welt. Riesige Rauchwolken ziehen bis nach Südamerika, die EU bietet Hilfe an, und manche Tennisprofis wollen die Verschiebung der Australian Open, weil sie Angst haben, in Melbourne giftige Rauchschwaden einzuatmen.

Wegen der anhaltenden Brände tobt in Australien eine heftige politische Debatte. Premierminister Scott Morrison kann die Feuer nicht länger kleinreden. „Die Feuer brennen immer noch, und sie werden noch über Monate brennen", sagte er am Montag. In seiner Heimat steht der liberale Regierungschef stark in der Kritik, weil er ein Freund der Kohlelobby ist und jeglichen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und den Bränden leugnete. Weil Morrison kurz vor Weihnachten, als die Feuer wieder besonders heftig waren, für einen Urlaub nach Hawaii flog, reicht die Front seiner Kritiker von Öko-Aktivisten bis zu Feuerwehrleuten.