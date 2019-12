Buschbrände in Australien: Premier empört mit Hawaii-Urlaub

"Wir sehen einen absoluten Mangel an Führungsstärke dieser Regierung, und es ist eine Schande", sagte Leighton Drury, Vorsitzender einer Feuerwehrgewerkschaft. "Wo zum Teufel sind Sie?", fragte er an Morrison gewandt.

Die Behörden hatten wegen der Brände am Donnerstag einen sieben Tage langen Ausnahmezustand in New South Wales ausgerufen. In dem Bundesstaat toben seit Wochen rund hundert Buschbrände, von denen bisher nur rund die Hälfte unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Bis zu 49,8 Grad

Zugleich herrscht eine Rekordhitze. Australien verzeichnet derzeit landesweit 40,9 Grad Celsius – im Durchschnitt. Die bisherige Höchstmarke in Down Under lag davor bei 40,3 Grad und wurde im Jänner 2013 gemessen. Im Bundesstaat New South Wales wurde es bis zu 45 Grad heiß, in der Millionenstadt Sydney sogar bis zu 46 Grad. Der heißteste Ort in Australien war diese Woche Eucla mit 49,8 Grad.