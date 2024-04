Keine Hausübungen mehr! In Polen wurden Schülerträume wahr

Mit Tränen in den Augen bat ein elfjähriger Bub im Wahlkampf vergangenen Herbst den damaligen Oppositionsführer Donald Tusk: "Die vielen Hausübungen, soviel lernen für die Tests am Montag", nie habe er genug Zeit zum Spielen. Das rührte den späteren Wahlsieger und nunmehrigen Regierungschef. Er gab den Auftrag ans Bildungsministerium in Warschau, den Lehrplan zu überprüfen.

Fazit: Die polnischen Schülerinnen und Schüler haben im Vergleich zu anderen OECD-Staaten tatsächlich mehr Hausaufgaben zu bewältigen. Im Schnitt müssen sie bis zu 1,7 Stunden Hausübungen jeden Tag erledigen - in den anderen OECD-Staaten sind es maximal 1,5 Stunden.