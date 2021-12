Ghislaine Maxwell: Ein Urteil noch vor Weihnachten

Am Samstag wird Ghislaine Maxwell 60. Die langjährige Vertraute des 2019 im Gefängnis durch Selbstmord gestorbenen Sexual-Verbrechers Jeffrey Epstein wird ihren runden Geburtstag entweder in Freiheit erleben oder im Häftlingsoverall – mit der Aussicht auf viele Jahre hinter Gittern.

Darüber beraten seit Montagnachmittag zwölf Männer und Frauen in einem abgesicherten Raum des Thurgood-Marshall-Gerichtsgebäudes in New York City. Sie haben abzuwägen, ob die Anklage „über jeden vernünftigen Zweifel hinaus“ nachgewiesen hat, dass Maxwell dem schillernden Multi-Millionär minderjährige Frauen unter dem Vorwand von Massage-Diensten zur sexuellen Ausbeutung zugeführt hat. Und ob sie selbst an den in Luxus-Anwesen in Palm Beach, New York, New Mexico und London verorteten Aktivitäten im Stile einer „ruchlosen Zuhälterin“ teilgenommen hat. Oder nicht.