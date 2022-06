Gewalttat: Leiche von britischen Journalisten im Amazonasgebiet identifiziert

VerdÀchtige festgenommen

Zwei VerdĂ€chtige wurden daraufhin festgenommen. Einer rĂ€umte ein, an dem Mord an den beiden MĂ€nnern beteiligt gewesen zu sein und fĂŒhrte die Polizei zu menschlichen Überresten. Die mutmaßlichen Mörder handelten nach ersten Ermittlungsergebnissen wahrscheinlich auf eigene Rechnung. "Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass die TĂ€ter allein gehandelt haben und kein Auftraggeber oder kriminelle Organisation hinter der Tat stand", teilte die Bundespolizei mit.

Phillips lebte schon lange in Brasilien und war mit einer Brasilianerin verheiratet. Er schrieb als freier Journalist unter anderem fĂŒr die britischen Zeitungen "The Guardian" und "The Financial Times" sowie fĂŒr die US-Zeitungen "Washington Post" und "The New York Times".