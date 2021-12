Amazonas-Abholzung bedroht Lebensgrundlage indigener Völker

13.235 km2 – oder ein Gebiet von mehr als der Fläche Tirols: Der Kahlschlag im brasilianischen Amazonasgebiet erreichte in nur einem Jahr (August 2020 bis Juli 2021) diese Größenordnung. Das ist eine Steigerung zum Vergleichszeitraum des Vorjahres um 22 Prozent und die schlimmste Abholzung seit Jahren. In der Zeit vor dem jetzigen Staatspräsidenten Jair Bolsonaro (also bis 2019) machten die jährlich Rodungen durchschnittlich "nur" 6.500 km2 aus.