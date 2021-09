Amazonas: Viele Brände und schlimmste Abholzung seit Jahren

Die Zerstörung des brasilianischen Amazonas-Gebiets geht auf hohem Niveau weiter. 10.476 Quadratkilometer Wald gingen laut Umweltorganisation WWF von August 2020 bis Juli verloren. Der WWF hatte Daten des Amazonas-Forschungsinstituts Imazon mit Sitz in Belen ausgewertet. Zum Vergleich: Oberösterreich misst knapp 12.000 Quadratkilometer. Am Sonntag beging Brasilien den Tag des Amazonas und erinnerte damit an die Gründung der Provinz Amazonas durch Dom Pedro II. im Jahr 1850.