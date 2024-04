Fünf Jahre nach dem Brand der Notre-Dame: "Es ist die Baustelle ihres Lebens"

Paris, am 15. April 2019. Ein milder Frühlingsabend, an dem Präsident Emmanuel Macron eigentlich eine Fernsehrede zur Besänftigung der Gelbwesten-Protestbewegung halten sollte. Doch die musste er spontan absagen: Die Kathedrale Notre-Dame brannte. Seit mehr als acht Jahrhunderten stand das Meisterwerk der Gotik an der Seine, hatte Kriege und Revolutionen überdauert, so als könnte ihm nichts etwas anhaben. Ein Trugschluss.