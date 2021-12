Kritik an Wiederaufbau: "Notre-Dame darf nicht Disneyland werden"

Aus Paris Simone Weiler

Notre-Dame werde zu einer Art "Disneyland" verkommen. So lautet der scharf formulierte Vorwurf, den der bekannte Fernsehjournalist Stéphane Bern, Spezialist für Königshäuser und Kulturerbe, gegen die Diözese von Paris erhebt.

Gemeinsam mit rund 100 anderen Persönlichkeiten, darunter Kunsthistoriker oder Intellektuelle wie der Philosoph Alain Finkielkraut, veröffentlichte Bern einen offenen Brief, um die Pläne der Diözese hinsichtlich der künftigen Innengestaltung der Kathedrale scharf zu kritisieren. "Das, was der Brand verschont hat, will die Diözese zerstören", heißt es darin.

Macron für Modernisierung

Konkret wenden sich die Verfasser gegen eine geplante Videoprojektion von Bibelzitaten in verschiedenen Sprachen an den Wänden, die Einrichtung beweglicher und beleuchteter Bänke, die Umgestaltung des Wandschmucks in den Seitenkapellen und die Idee, alte Gemälde mit zeitgenössischen Werken "in einen Dialog treten zu lassen". So sieht es zumindest der am Donnerstag vom Zuständigen der Diözese, Gilles Drouin, vorgestellte Plan der nationalen Kommission für Kulturerbe und Architektur vor.