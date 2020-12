Wichtige Etappe für Notre-Dame von Paris geschafft

Der hohe Innenraum der Kathedrale ist leer, der Schutt großteils weggeräumt, und riesige Tücher wurden aufgespannt, um möglicherweise herunterfallende Steine aufzufangen. Dort, wo sich einmal die Vierung befand, an der Haupt- und Querschiff aufeinandertreffen, klafft ein riesiges Loch.

Krumme, teils geschwärzte Metallstäbe liegen herum und erinnern an die Brandkatastrophe, die sich hier vor mehr als eineinhalb Jahren ereignet hat. Am 15. April 2019 stand die Pariser Kathedrale Notre-Dame in Flammen. Eine nun veröffentlichte Fotoreportage verdeutlicht die aktuelle Situation in dem mehr als 850 Jahre alten gotischen Kirchenbau.